Осторожно, гроза: запрет на купание 3 сентября ввели на пляжах Анапы
Общество
03.09.2024 10:54
На курорте объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением грозового фронта.
На всех пляжах Анапы введен запрет на купание в грозу.
«Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 по 6 сентября есть опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.