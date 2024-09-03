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Осторожно, гроза: запрет на купание 3 сентября ввели на пляжах Анапы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostorozhno-groza-zapret-na-kupanie-3-sentyabrya-vveli-na-plyazhah-anapy
Осторожно, гроза: запрет на купание 3 сентября ввели на пляжах Анапы
Фото t.me/anapaofficial

На курорте объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением грозового фронта.

На всех пляжах Анапы введен запрет на купание в грозу.

«Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 по 6 сентября есть опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

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