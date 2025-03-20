Оставшиеся без жилья после пожара жители Сочи живут в ПВР с 2021 года

Погорельцы пожаловались, что им обещали предоставить жилье, но этого так и не произошло, а на месте их бывшего дома в Хостинском районе начали новое строительство.

В 2021 году пожар полностью уничтожил дом барачного типа из восьми квартир. Тогда люди не успели вынести из огня даже свои вещи. По их словам, они слишком долго ждут нового обещанного жилья. После пожара у многих жилье осталось в соцнайме. Недавно на месте бывшего дома началось строительство. Они пытались узнать, кто этим занимается.

«Нам сказали, что здесь в аренду взяли землю, администрация выдала в аренду. Мы просили, нам не дают», — делится жительница дома на улице Леси Украинки Елизавета Лаврик.

Люди переживают, что так и останутся без жилья. К тому же семье из шести человек, занимавших в доме квартиру по соцнайму, пообещали предоставить однокомнатную квартиру в 28 кв. метров.

В администрации Сочи ответили, что уже получено положительное заключение Государственной экспертизы на проект многоквартирного дома. К его возведению планируется приступить в этом году. По поводу строительства на участке, о котором переживают люди, рассказали в городском департаменте архитектуры и градостроительства.

«Земельный участок на улице Леси Украинки не сформирован, границы участка не установлены. Департаментом архитектуры и градостроительства Сочи разрешения на строительство либо уведомления о начале строительства не выдавались», — сообщили в управлении архитектуры и градостроительства администрации Сочи.

За три с половиной года жильцы писали во все инстанции. Последний запрос сделали в Генпрокуратуру в феврале этого года. Люди просили дать разрешение привести участок в порядок и построить жилье.

«Жильцы аварийного дома обязаны получить альтернативную жилую площадь. Если на данный момент альтернативной жилой площади нет, то администрация обязана построить под них эту площадь. Могут ли возвести многоквартирный дом на месте сгоревшего дома — вопрос открытый, все это зависит от наличия документов, на ком оформлен земельный участок», — отметил риэлтор, руководитель агентства недвижимости Алерия Керимова.

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