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Остановку и стоянку запретят с 29 июля в районе военного госпиталя в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostanovku-i-stoyanku-zapretyat-s-29-iyulya-v-rajone-voennogo-gospitalya-v-krasnodare
Остановку и стоянку запретят с 29 июля в районе военного госпиталя в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Остановку и стоянку автомобилей запретят на участке улицы Октябрьской между домами № 21 и № 21 в проезде к к территории госпиталя от Марьинского бульвара.

Ограничения вступят в силу с 29 июля. Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность на дороге — припаркованные на проезжей части машины провоцируют заторы и мешают другим участникам дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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