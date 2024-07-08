Остановку и стоянку запретят с 29 июля в районе военного госпиталя в Краснодаре

Остановку и стоянку автомобилей запретят на участке улицы Октябрьской между домами № 21 и № 21 в проезде к к территории госпиталя от Марьинского бульвара.

Ограничения вступят в силу с 29 июля. Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность на дороге — припаркованные на проезжей части машины провоцируют заторы и мешают другим участникам дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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