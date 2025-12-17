Останки животных с содранными шкурами шокировали жителей станицы Каневской

Неизвестные содрали шкуры и выбросили трупы животных возле контейнерных баков на пересечении улиц Станиславского и Казачьей.

Это зрелище сильно шокировало местных жителей.

«Здесь проходили малолетние дети — первоклашки, пятиклашки — и испугались. Сестра, которая была рядом с ними, на видео все сняла и прислала мне. Сначала думала никак не реагировать, но потом решила — вдруг это повторится снова», — сетует жительница Каневской Алена Легаева.

Кем были погибшие животные — доподлинно неизвестно. Тела похожи на собак либо на шакалов. Пользователи социальных сетей также осудили подобный способ избавления от мертвых животных.

Сейчас на контейнерной площадке уже чисто. Коммунальщики приезжали сюда, убирали, но не видели никаких останков животных. Кто их забрал — остается загадкой.

В администрации района призвали жителей утилизировать биологические отходы по правилам.

«Биологические отходы нужно сжигать, либо утилизировать в специальной яме, обустроенной должным образом по закону. Граждане должны это знать и обращаться в сельское поселение за разъяснениями», — говорит и. о. начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Каневского района Алексей Кузнецов.

В администрации Каневской заключен договор с предприятием из Тимашевска, которое специализируется на утилизации биологических отходов. Это могут быть сельскохозяйственные животные или питомцы. По поводу сегодняшнего инцидента полиция будет проводить проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности причастных к противоправному деянию. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщает начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Каневскому району Адлан Алибегов.

Как рассказали охотники, мех шакала не считается особенно ценным: в среднем берут 500-600 рублей за шкуру. Однако если это чучело, то изделия могут быть в 10 раз дороже. Вид погибших животных установят правоохранители.

