Останки троих красноармейцев обнаружили поисковики в Северском районе

Захоронение солдат времен Великой Отечественной войны нашли члены организации «Щит и меч» в окрестностях станицы Ставропольской.

Находка стала неожиданностью для поисковиков. Останки воинов лежали друг на друге — один боец сверху, а под ним еще двое. На языке поисковиков это называется «винегрет».

Вместе с останками обнаружили остатки парашюта и амуниции. Найденное вооружение сдали в ФСБ.

Останки воинов передали в храм станицы Ставропольской для перезахоронения в братской могиле, сообщает пресс-служба администрации Григорьевского сельского поселения.

