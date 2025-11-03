Logo
Останки троих красноармейцев обнаружили поисковики в Северском районе

Останки троих красноармейцев обнаружили поисковики в Северском районе
Фото t.me/grigovskoe

Захоронение солдат времен Великой Отечественной войны нашли члены организации «Щит и меч» в окрестностях станицы Ставропольской.

Находка стала неожиданностью для поисковиков. Останки воинов лежали друг на друге — один боец сверху, а под ним еще двое. На языке поисковиков это называется «винегрет».

Вместе с останками обнаружили остатки парашюта и амуниции. Найденное вооружение сдали в ФСБ.

Останки воинов передали в храм станицы Ставропольской для перезахоронения в братской могиле, сообщает пресс-служба администрации Григорьевского сельского поселения.

Читайте также: Минобороны России рассекретило документы о подвиге казаков в Кущевской атаке. Сражение между кубанскими казаками и немецкой армией произошло в 1942 под станицей Кущевской. Гриф секретности сняли с журналов боевых действий оператив, оперативных сводок, карт расположения частей.

