Минобороны России рассекретило документы о подвиге казаков в Кущевской атаке

Сражение между кубанскими казаками и немецкой армией произошло в 1942 под станицей Кущевской.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, силы противника были не равны — казаки с шашками шли на механизированную армию фашистской Германии.

«С шашками против танков и пулеметов они шли в лобовые атаки, совершали рейды по тылам врага, проводили разведку и устраивали засады — всегда были там, где тяжелее всего. Ежегодно у нас в крае проходят Кущевские поминовения в память о казаках, благодаря которым удалось задержать наступление фашистов на Кавказ», — написал глава края в Telegram.

Он также отметил, что подвиг казаков — пример бесстрашия, мужества и стойкости для жителей региона.

«Несколько августовских дней 1942 года стоили им жизни, но спасли тысячи других, позволили советским войскам перегруппироваться и укрепить оборону. Это событие вошло в историю как одна из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны», — подчеркнул Кондратьев.

Документы о сражении рассекретило Министерство обороны Российской Федерации. С журналами боевых действий оператив, оперативными сводками, картами расположения частей и другими документами можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: в Кущевском районе перезахоронили останки восьми советских солдат.

Подпишись, здесь всегда интересно.