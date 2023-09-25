Останки советского солдата обнаружили археологи на стройке в Новороссийске

Останки советского бойца нашли в сентябре на одной из строительных площадок в Южном районе города-героя.

По данным поисковиков, человеческий скелет нашли краснодарские археологи из НАО «Наследие Кубани» во время надзора за земляными работами.

Останки советского военнослужащего были эксгумированы и переданы прибывшим на место поисковикам Новороссийского центра поисковых работ, сообщает Новороссийский центр поисковых работ.

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