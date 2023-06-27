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Останки девяти советских солдат обнаружили в Абинском и Туапсинском районах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostanki-devyati-sovetskih-soldat-obnaruzhili-v-abinskom-i-tuapsinskom-rajonah
Останки девяти советских солдат обнаружили в Абинском и Туапсинском районах
Фото vk.com/kubpoisk

Останки бойцов нашли в окрестностях хутора Эриванский Абинского района на высоте 262,5 и в окрестностях поселка Шаумян, на восточном склоне горы Седло.

В Абинском районе поисковые организации «Кубаньпоиск» и «Кубанский плацдарм» провели три плановые полевые экспедиции, в ходе которых были обнаружены останки восьми советских воинов.

Сообщается, что все останки бойцов были, так называемыми, верховыми. Они находились возле своих позиций на склонах высоты.

Среди личных вещей нашли каски, солдатские ложки и большое количество стреляных гильз. Подписных вещей и солдатских медальонов не обнаружили.

Кроме того, 24 июня поисковики обнаружили останки одного советского воина в окрестностях поселка Шаумян, на восточном склоне горы Седло. Рядом с останками нашли каску, бритвенные принадлежности и солдатскую фляжку. К сожалению, имя солдата установить невозможно, сообщает пресс-служба ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» в Telegram.

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