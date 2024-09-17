Останки советского солдата нашли при строительстве школы под Новороссийском

Вызов поступил от застройщика школы на улице Котанова в селе Мысхако.

На место выехали поисковики и сотрудники полиции и следственного комитета. В результате нашли останки солдата Великой Отечественной войны с вещами и личным солдатским медальоном.

Медальон передали на экспертизу. Как только подготовят все документы, останки торжественно перезахоронят, сообщает пресс-служба администрации Мысхакского сельского округа.

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