Кубанские поисковики нашли останки семи красноармейцев под Волгоградом

Курсанты краеведческого отряда «Патриоты Кубани» приняли участие в раскопках на местах боев за Сталининград. За время экспедиции «Наша земля» они обнаружили останки семи советских солдат.

Кроме того, в ходе экспедиции курсанты прошли курс по основам оказания первой помощи, огневой подготовке и туризму, а также посетили Мамаев курган.

«Во время поисковых работ произошло то, ради чего наши ребята едут в другие концы страны, работают в тяжелейших условиях степей, гор, болот, в жару и холод. Старшие участники отряда в составе группы обнаружили останки бойца Красной Армии. Наши курсанты регулярно участвуют в поисковой работе, для них сохранение исторической памяти, чувство гордости за свою Родину не просто слова», — сказал директор ШКПО «Патриоты Кубани» Павел Боровиков.

Всего за время экспедиции обнаружены останки семи солдат. У троих при себе были смертные медальоны. Они сейчас находятся на расшифровке у экспертов. Имя одного красноармейца уже удалось установить.

«Мы приняли участие в церемонии «Последнего строя». Это традиция Поискового движения России. В торжественной обстановке отдали почести героям войны, поднятым во время экспедиции», — сказал курсант отряда из Краснодарского президентского кадетского училища Глеб Мельник.

Останки защитников Сталинграда официально перезахоронят.

Проект «Наша земля»» реализуется при поддержке гранта Росмолодежи. Организатором экспедиции выступило молодежное патриотическое объединение «Поколение» Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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