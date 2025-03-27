Останки красноармейца из Краснодарского края нашли в Крыму

Останки трех советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, поисковики обнаружили недалеко от села Бондаренково на Керченском полуострове. Бойцы были захоронены в воронке от снаряда или авиабомбы.

Установили, что красноармейцы погибли в 1944 году при освобождении Крыма. В могиле нашли медали «За боевые заслуги», принадлежавшие двум бойцам. По номерам наград установили личные данные солдат.

Один из них — уроженец Краснодарского края. Младший сержант Кирилл Сысоевич Ширяев родился в 1909 году в станице Тбилисской, служил в 414-й стрелковой дивизии, сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на руководителя поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России Республики Крым Александра Ефанова.

Сейчас ищут родных погибшего красноармейца.

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