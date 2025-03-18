Останки пяти бойцов Красной армии обнаружили у горы Долгой в Крымском районе

Добровольцы ассоциации «Кубаньпоиск» провели раскопки на горном-лесистом участке, где в марте 1943 года шли ожесточенные бои.

В ходе работ в блиндаже у горы Долгой в Крымском районе поисковики обнаружили останки четырех советских воинов. А чуть выше по склону, в стрелковой ячейке, нашли еще одного бойца Красной армии.

Среди личных вещей были шинельные пуговицы со звездой, подошвы ботинок, фрагменты советской каски, гильзы к винтовке Мосина, карандаш с гильзой, а также брючные пряжки.

Медальонов и подписных вещей у бойцов не обнаружили. Предположительно, по архивным данным, останки могут принадлежать солдатам 318-й горно-стрелковой дивизии, сообщает «Кубаньпоиск».

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