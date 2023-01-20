Останки двух красноармейцев и минометные мины нашли под Новороссийском

Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Останки двух советских бойцов, настрел гильз винтовки Мосина и минометные мины обнаружили поисковики и судебные приставы в лесу между горой Семигорка и высотой 462 м.

Боеприпасы обследовал кинолог-взрывотехник. Мины подготовили к обезвреживанию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Останки красноармейцев передали судебно-медицинским экспертам. После проведения соответствующих экспертиз их торжественно перезахоронят.

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