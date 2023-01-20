Останки двух красноармейцев и минометные мины нашли под Новороссийском
Общество
20.01.2023 11:11
Останки двух советских бойцов, настрел гильз винтовки Мосина и минометные мины обнаружили поисковики и судебные приставы в лесу между горой Семигорка и высотой 462 м.
Боеприпасы обследовал кинолог-взрывотехник. Мины подготовили к обезвреживанию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Останки красноармейцев передали судебно-медицинским экспертам. После проведения соответствующих экспертиз их торжественно перезахоронят.
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