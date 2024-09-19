Останки древнего зубастого кита обнаружили на берегу реки Кубань

Ученые идентифицировали останки зубов и черепа неизвестного животного, обнаруженные в горной породе на берегу Кубани возле Черкесска еще в 2023 году.

На обнаруженном камне оказался отпечаток черепа примитивной группы вымерших зубастых китов Eurhinodelphinidae. Предположительно, останки хищника могли принадлежать особи длиной около 1 м.

«Находки подобные этой — большая ценность. Они дают возможность ученым расширить знания о представителях фауны, которые населяли территорию Северного Кавказа миллионы лет назад. Совместная работа ученых университета, представителей РГО и Российской академии наук позволит продвинуться в работе над этим направлением», — отметил ректор СКФУ, председатель ставропольского краевого отделения РГО Дмитрий Беспалов.

Теперь участники экспедиции будут делать точную геологическую привязку останков к геологическим разрезам Кубани, а также реконструировать палеогеографическую обстановку.

Кроме того, исследователи реконструируют череп кита с помощью 3D-моделирования и компьютерной томографии. Это поможет точнее определить, что происходило на территории Кавказа миллионы лет назад, а также подробно изучить территорию, сообщает пресс-служба СКФУ.

Читайте также: восемь крупных гробниц обнаружили на раскопках в горах Красной Поляны.