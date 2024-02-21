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Останки бойца Красной Армии захоронили в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostanki-bojtsa-krasnoj-armii-zahoronili-v-anape
Останки бойца Красной Армии захоронили в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Торжественная церемония захоронения бойца, погибшего при освобождении хутора Большой Разнокол от немецко-фашистских захватчиков, прошла в преддверии Дня защитника Отечества.

Останки бойца нашли члены поискового отряда «Черномор». Отпевание провел настоятель церкви Новомучеников и Исповедников Российских, протоиерей Андрей Гусев.

Торжественное захоронение произвели члены поискового отряда «Черномор». После минуты молчания обо всех погибших героях возложили венки и цветы, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кладбище Анапы 23 февраля откроют мемориал в честь военных, погибших на СВО.

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