На кладбище Анапы 23 февраля откроют мемориал в честь военных, погибших на СВО

Торжественная церемония открытия мемориала в честь героев-земляков, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции, состоится в 11:00 на городском кладбище.

Принять участие в церемонии открытия военного мемориала приглашают всех, кто имеет желание почтить память анапских воинов, чьи отвага и мужество всегда будут примером патриотизма, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Многие жители Анапы принимают в ней участие в составе воинских частей Министерства обороны РФ и добровольческих подразделений.

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