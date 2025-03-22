Останки 16 бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Абинске

Церемония захоронения прошла в преддверии 82-й годовщины со дня освобождения Абинского района от немецко-фашистских захватчиков.

«Великая Отечественная война закончилась почти 80 лет назад, а поисковые отряды по сей день находят останки солдат, отдавших свои жизни за родное Отечество. Имена 16 воинов советской армии, которые сегодня были преданы земле, не установлены. В последний путь со всеми почестями их провели благодарные потомки — те, кто понимает, какой ценой досталась жизнь и сколько судеб было прервано ради будущего страны и народа», — отметил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Останки 16 советских бойцов нашли во время экспедиций в урочищах Поляна смерти и окрестностях хутора Эриванского Абинского района. Здесь летом-осенью 1942 года и зимой-весной 1943 года велись ожесточенные бои.

Узнать имена погибших не удалось. При бойцах не нашли солдатских медальонов и подписанных личных вещей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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