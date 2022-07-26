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Осталось девять: еще три ЖК в Сочи исключены из Единого реестра проблемных объектов

Общество
26.07.2022 16:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostalos-devyat-eshhe-tri-zhk-v-sochi-isklyucheny-iz-edinogo-reestra-problemnyh-obektov
Осталось девять: еще три ЖК в Сочи исключены из Единого реестра проблемных объектов
Фото пресс-службы администрации Сочи

В 2022 году три крупных жилых комплекса в Сочи исключены из Единого реестра проблемных объектов. Об этом стало известно 26 июля в ходе заседания рабочей группы по вопросам удовлетворения прав дольщиков. Совещание провел мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В апреле текущего года ввели в эксплуатацию три литера ЖК «Измайловский парк». От Фонда развития территорий компенсации за несданное жилье получили 424 дольщика ЖК «Ямайка». Застройщик многоквартирного дома на Краевско-Греческой продлил сроки исполнения обязательств. Он достраивает его самостоятельно, и до конца года люди получат ключи от квартир.

«Администрация Сочи совместно с краевой администрацией и органами прокуратуры ведет планомерную работу по сокращению количества обманутых дольщиков.  Этот вопрос держу на личном контроле. Уже готовим необходимый пакет документов и в ближайшее время подадим в Фонд развития территорий ходатайство о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строительства объекта, расположенного по улице Новошкольной в Сергей-Поле», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, заключили соглашение по жилому комплексу ООО «Ида» на улице Гагарина. Объект достроит инвестор. Полностью решить вопросы по долевым долгостроям в Сочи планируют до конца 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии курортного города.

Читайте также: в Краснодаре проблемный ЖК «Жемчужина» планируют достроить в 2023 году.

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