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Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostalis-odni-dvoe-malenkih-detej-pogibli-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-adygee
Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Пожар в частном доме в станице Дондуковской в Гиагинском районе произошел 18 декабря.

По данным следствия, в доме без присмотра взрослых находились двухлетний и годовалый мальчики. После пожара детей обнаружили мертвыми.

По факту гибели детей в результате возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначили пожарно-техническую судебную экспертизу. Также допросили мать погибших и свидетелей произошедшего. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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