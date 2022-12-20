Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее

Пожар в частном доме в станице Дондуковской в Гиагинском районе произошел 18 декабря.

По данным следствия, в доме без присмотра взрослых находились двухлетний и годовалый мальчики. После пожара детей обнаружили мертвыми.

По факту гибели детей в результате возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначили пожарно-техническую судебную экспертизу. Также допросили мать погибших и свидетелей произошедшего. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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