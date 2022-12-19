Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Неизвестный поджег машину во дворе многоэтажки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-podzheg-mashinu-vo-dvore-mnogoetazhki-v-sochi
Неизвестный поджег машину во дворе многоэтажки в Сочи
Кадр из видео t.me/chp_sochi

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря на улице Виноградной возле дома № 4. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Кадры запечатлели ночной пожар и пострадавший от огня автомобиль. Свидетели рассказали, что автомобиль поджег неизвестный, его уже разыскивает полиция. Машину удалось спасти от полного выгорания, но передняя часть автомобиля сильно повреждена.

«По факту возгорания автомобиля материал зарегистрирован. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске пьяный мужчина угнал «Газель», прокатился и сжег.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Суд дал 31 год колонии на двоих организаторам нарколаборатории в Краснодарском крае
  2. Кубанские вина завоевали золотые медали на международном конкурсе в Израиле
  3. Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
  4. По местам жизни и творчества писателей: литературный квест пройдет в Краснодаре
  5. Президент РФ подписал закон о размере МРОТ в 2023 году
  6. В зоне карантина по африканской чуме свиней в Ейском районе досмотрели 21,8 тыс. машин
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях