Неизвестный поджег машину во дворе многоэтажки в Сочи

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря на улице Виноградной возле дома № 4. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Кадры запечатлели ночной пожар и пострадавший от огня автомобиль. Свидетели рассказали, что автомобиль поджег неизвестный, его уже разыскивает полиция. Машину удалось спасти от полного выгорания, но передняя часть автомобиля сильно повреждена.

«По факту возгорания автомобиля материал зарегистрирован. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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