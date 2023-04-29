Особый противопожарный режим введут на полгода в Сочи

Противопожарный режим будет действовать на курорте с 1 мая до 1 ноября.

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Копайгородский. На это время в Сочи будут действовать дополнительные требования пожарной безопасности.

«В полной готовности в городе более 1 тыс. человек и около 400 единиц техники. Круглосуточно работает ЕДДС, сигнал о любой нештатной ситуации в которую поступает в незамедлительно. На курорте порядка 300 тыс. га леса и зеленых насаждений. Для осуществления мониторинга пожарной безопасности на территориях, граничащих с лесными насаждениями, будут работать мобильные профилактические группы», — сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Дмитрий Зенцов.

Жителей и гостей города просят соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности на природе. Строго запрещено сжигать бытовой мусор и сжигать сухую траву, а также разводить костры. За нарушения грозит штраф, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее противопожарный режим ввели в Новороссийске и Анапе.