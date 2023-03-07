Особенное тепло: синоптик рассказал о погоде 8 марта в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, юг России в Международный женский день ожидает теплая погода. Воздух прогреется до +19°C.

Об этом 7 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Восьмого числа в Краснодаре настоящая весенняя погода — до 18-19°C, в Сочи — до 16-17°C. В Крыму — около 13-15°C, в Ростовской области — до 16-17°C. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что весенняя погода придет и на юг Западной Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской областях и особенно в Алтайском крае ожидается до +9°C, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 8 марта Кубань ожидает резкое потепление. Местами температура на 2 градуса превысит климатическую норму для юга России на начало марта