Основные работы по рекультивации полигона в Краснодаре завершат в апреле

Речь идет о мусорном полигоне площадью 14,7 га, расположенном в районе поселка Кирпичного завода на западе городе. Его рекультивируют в рамках национального проекта «Экология».

«Общая строительная готовность объекта превысила 70 %. Работы основного технического этапа планируют завершить уже к апрелю», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он уточнил, что после завершения основных работ подрядная организация приступит к благоустройству территории. На бывшей свалке сделают дорогу для обслуживания системы дегазации и высадят многолетние травы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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