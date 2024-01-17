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Основные работы по рекультивации полигона в Краснодаре завершат в апреле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/osnovnye-raboty-po-rekultivatsii-poligona-v-krasnodare-zavershat-v-aprele
Основные работы по рекультивации полигона в Краснодаре завершат в апреле
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь идет о мусорном полигоне площадью 14,7 га, расположенном в районе поселка Кирпичного завода на западе городе. Его рекультивируют в рамках национального проекта «Экология».

«Общая строительная готовность объекта превысила 70 %. Работы основного технического этапа планируют завершить уже к апрелю», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он уточнил, что после завершения основных работ подрядная организация приступит к благоустройству территории. На бывшей свалке сделают дорогу для обслуживания системы дегазации и высадят многолетние травы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: закрытый полигон в станице Полтавской больше не возобновит работу. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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