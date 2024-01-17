Основные работы по рекультивации полигона в Краснодаре завершат в апреле
Общество
17.01.2024 20:29
Речь идет о мусорном полигоне площадью 14,7 га, расположенном в районе поселка Кирпичного завода на западе городе. Его рекультивируют в рамках национального проекта «Экология».
«Общая строительная готовность объекта превысила 70 %. Работы основного технического этапа планируют завершить уже к апрелю», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Он уточнил, что после завершения основных работ подрядная организация приступит к благоустройству территории. На бывшей свалке сделают дорогу для обслуживания системы дегазации и высадят многолетние травы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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