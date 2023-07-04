Основной период сдачи ЕГЭ завершился в Краснодарском крае

Более 25 тыс. выпускников сдавали экзамены с 26 мая по 1 июля.

По словам министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой, на Кубани работали 134 пункта проведения экзаменов, участники имели равные возможности показать свои знания и получить хорошие результаты.

Более 15 тыс. педагогов приняли участие в организации и проведении экзаменов. По предварительным результатам экзаменов основных дней, 100 баллов набрали 287 кубанских выпускников, 11 из которых — сразу по двум сдаваемым предметам. Последние результаты ЕГЭ основного периода станут известны до 14 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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