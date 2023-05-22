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На Кубани 24 мая стартует ГИА для девятиклассников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/osnovnoj-period-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-dlya-devyatiklassnikov-startuet-na-kubani-24-maya
На Кубани 24 мая стартует ГИА для девятиклассников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году ГИА будут сдавать около 70 тыс. выпускников девятых классов. Основной этап сдачи экзаменов пройдет с 24 мая по 1 июля.

Девятиклассники будут сдавать 4 экзамена. Среди них 2 обязательных — русский язык и математика. А также два экзамена — по выбору. Самым популярным предметом у девятиклассников остается обществознание. Его выбрали более 43 тыс. школьников. Каждый второй выпускник будет сдавать географию, каждый четвертый — биологию и информатику.

В первый день основного периода 24 мая пройдут экзамены по истории, физике и биологии. Их будут сдавать более 18 тыс. человек. Затем 30 мая девятиклассники будут сдавать обществознание, географию, химию, информатику и ИКТ.

Экзамены будут проходить в 332 оснащенных системами видеонаблюдения пунктах. За ходом ГИА будут следить общественные наблюдатели.

Работает телефон краевой горячей линии по вопросам ГИА 8 (928) 42-42-658, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по числу участников итоговых школьных экзаменов Кубань занимает третье место среди регионов РФ.

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