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Основной голкипер ФК «Сочи» может перейти в «Зенит»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/osnovnoj-golkiper-fk-sochi-mozhet-perejti-v-zenit
Основной голкипер ФК «Сочи» может перейти в «Зенит»
Фото пресс-службы ФК «Сочи»

Речь идет о 25-летнем вратаре Денисе Адамове. О его возможном трансфере в «Зенит» 12 июля сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, сейчас руководство «Зенита» ведет переговоры с коллегами из «Сочи» о переходе Адамова. Если стороны договорятся, то клуб из Санкт-Петербурга может отдать «леопардам» недавно подписанного 24-летнего вратаря Никиту Гойло.

После ухода из «Сочи» Сослана Джанаева Денис Адамов стал основным голкипером команды. Сейчас конкуренцию в клубе ему составляют Николай Заболотный и два молодых вратаря: Тимофей Кашинцев и Александр Дегтев.

Ранее в соцсетях появилась информация, что тренерский штаб «Зенита» намерен укрепить вратарскую линию перед началом нового сезона. Помимо Гойло в команде есть еще три голкипера: Михаил Кержаков, Александр Васютин и Даниил Одоевский.

Читайте также: защитника ФК «Краснодар» Литвинова выкупил «Сочи». После согласования всех деталей трансфера 22-летнего воспитанника Академии «Краснодар» защитник официально перешел в команду сочинцев.

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