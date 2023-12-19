Основной этап рекультивации свалки в Краснодаре завершат в апреле 2024 года

Мусорный полигон в поселке Кирпичном рекультивируют по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология».

Вице-губернатор Андрей Прошунин сообщил, что работы на полигоне, запланированные на 2023 год, выполнены.

«Завершили земляные работы, формирование тела полигона, систем сбора, газоотведения и отведения фильтрата. Ведется устройство стоек ограждения. Установили 218 из 648. В ближайшее время подрядной организации предстоит завершить устройство защитного экрана полигона и укладку геомембраны», — сказал Прошунин.

Работы по рекультивации полигона начали в апреле текущего года. На объекте работают 15 человек, семь единиц спецтехники. Завершить технический этап планируют в апреле 2024 года. После приступят к биологическому этапу рекультивации.

Мусорный полигон в поселке Кирпичном действовал более 25 лет. За время эксплуатации там скопилось свыше 1 млн кубометров отходов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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