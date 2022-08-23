Основная часть Западного обхода Краснодара будет готова к следующему лету

Видео канала «Кубань 24»

Об этом заявляют строители. Это раньше намеченного срока.

Подрядчик рапортует о 70% прохождении нового участка трассы М-4 «Дон». Асфальтобетон уложен на большей части дороги. Устройство остального земляного полотна продолжается. С начала строительства на объект завезли больше 4,5 млн т песчаного грунта.

Общая протяженность дороги будет больше 50 км. Обход пройдет у станицы Марьянской, обогнет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на действующий участок М-4 «Дон» в районе станицы Динской.

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