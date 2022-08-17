Ремонт дорог в Краснодарском крае: какие трассы должны разгрузить трафик
Общество
17.08.2022 21:26
На Кубани сейчас делают все, чтобы увеличить пропускную способность дорог к побережью.
Ремонтируют уже существующие трассы и строят новые. Водителям нужно немного потерпеть. Например, реконструкцию дороги «Краснодар — Верхнебаканский» обещают завершить уже в октябре.
Серьезную ставку сделали на новую трассу «Джубга — Сочи». В настоящее время проект переформатировали, добавив туда строительство обхода Адлера. Ранее рассматривали два варианта дороги — горный и прибрежный. Выбор сделали в пользу второго.
Еще одна новая федеральная дорога «Краснодар — Крым». Ее строительство сейчас в самом разгаре. После ее открытия из столицы края до полуострова можно будет добраться всего за два часа. Все эти дороги значительно разгрузят трафик.
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