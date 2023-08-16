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Оснастить камерами видеонаблюдения детские площадки предложили в Госдуме России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/osnastit-kamerami-videonablyudeniya-detskie-ploshhadki-predlozhili-v-gosdume-rossii
Оснастить камерами видеонаблюдения детские площадки предложили в Госдуме России
Видео канала «Кубань 24»

С инициативой выступил депутат Борис Чернышов.

Парламентарий убежден, что проект следует реализовывать в несколько этапов — в течение 3–5 лет.

«Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц», — предложил Чернышов.

По словам депутата, благодаря этому проекту повысится безопасность детей на площадках, снизится число несчастных случаев и преступлений против детей. Кроме того, с помощью этой меры можно упростить расследование инцидентов на этих объектах, а также предотвратить акты вандализма и сознательного разрушения площадок.

Борис Чернышов отметил, что прежде всего стоит оснастить системой видеонаблюдения детские площадки Москвы, поскольку это самый технологически развитый регион РФ, сообщает RT.

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