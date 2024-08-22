Оскорбленный приезжим священник из Марьянской опроверг, что с него сорвали крест

Иерей Михаил, служитель Свято-Никольского храма в станице Марьянской рассказал подробности конфликта, произошедшего с ним на дороге.

Батюшка ехал по улице Красной, на пересечении с Мира ему не уступил водитель, который поворачивал налево со встречной полосы с противоположной стороны. Чтобы не допустить столкновения, священник посигналил нарушителю.

Водитель остановился на дороге, чем перекрыл движение, и стал показывать неприличные жесты из окна, а после вынудил батюшку выйти из машины. Когда священник вышел, нарушитель начал оскорблять его.

«Крест с меня никто не срывал, но слышать угрозы в свой адрес было неприятно, тем более, что я был одет в церковное облачение, и это ничуть не смутило водителя-грубияна», — рассказал отец Михаил.

Батюшка попросил не придавать развития происшествию, поскольку мужчина прилюдно извинился, священнослужитель никаких претензий к нему не имеет, пишет газета «Голос правды».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», резонансный инцидент произошел 17 августа в станице Марьянской Красноармейского района. В соцсетях сообщалось, что приезжий устроил дорожный конфликт и напал на священника, сорвав с него нательный крест.

После инцидента местные жители устроили народный сход с обоими участниками конфликтами и местными властями. Зачинщик извинился перед священником, а тот простил обидчика. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.