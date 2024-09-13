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Оштрафовали уличных фотографов, предлагавших фото с попугаем и орлом в Сочи

Происшествия
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Оштрафовали уличных фотографов, предлагавших фото с попугаем и орлом в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Полицейские совместно с администрацией города-курорта провели рейд по выявлению незаконной деятельности фотографов с животными в Адлерском районе.

Правоохранители выявили 27-летнего местного жителя, который предлагал прохожим сделать фотографию с попугаем ара на улице Ленина. Аналогичной деятельностью занимался другой 34-летний сочинец на улице Партизанской, используя степного орла для съемок.

Разрешительных документов на коммерческую съемку у фотографов не оказалось. Обоих мужчин привлекли к административной ответственности.

«Подобный бизнес незаконный и жестокий. Не пользуйтесь услугами фотографов с животными и, если увидите таких на улице, сообщите в дежурную часть по телефону: 8-(862) 269-22-00 или на 112», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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