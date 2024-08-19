«Осетровая Луна» взошла над Краснодарским краем

Редкое астрономическое явление, при котором спутник Земли становится зрительно больше и меняет свой цвет из-за оптического эффекта, ожидаемо заметили в небе 19 августа уже около 21:00.

В этот день оттенок Луны может меняться в зависимости от влажности воздуха, потому в прибрежных районах Кубани она может быть даже багрово-красной.

Это первое из четырех в этом году суперлуний. Следующие можно будет увидеть 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Однако сегодняшнее явление — особенное, поскольку совпало с сезонной «Голубой Луной».

При этом, несмотря на все прогнозы, Луна стала светить ярче еще в ночь с 18 на 19 августа, только приближаясь к горизонту. Уже почти сутки пользователи социальных сетей и мессенджеров делятся снимками и видео редкого явления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в моменты суперлуний Луна кажется приблизительно на 14% крупнее и на 30% ярче. Однако это красивая иллюзия, которая возникает, когда Луна находится у самого горизонта, на максимальном сближении с Землей.