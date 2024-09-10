Осенью обострение: полиция Краснодара ищет мужчин, пристававших к незнакомкам

Сразу два случая произошли 9 сентября в краевой столице.

Первый — в одном из автобусов Краснодара. Там пожилой мужчина трогал за ягодицы девушку. Инцидент заснял на камеру очевидец. По его словам, девушка стояла молча и никак не реагировала на ситуацию. И закончив с ней, мужчина стал приставать к другим женщинам, до которых смог дотянуться.

После публикации видео городская полиция начала проверку.

«На основании выявленной в интернете информации о возможных противоправных действиях мужчины в отношении пассажиров общественного транспорта было инициировано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личность предполагаемого правонарушителя и мотивы его действий», — сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Второй случай произошел в многоэтажке на улице Петра Метальникова. Там мужчина преследовал девушку, зашел за ней в подъезд, дошел с ней до лифта. Она вышла обратно на улицу, но неизвестный снова последовал за ней. Цели и мотивы преследователя неизвестны. В МВД тоже организовали проверку.

«Если вас преследуют, во-первых, нужно эвакуироваться в безопасное место. Важно заранее придумать, куда бежать, желательно, туда, где много людей, например, в кафе, магазины или на улицу с прохожими. Там вы будете в большей безопасности. Во-вторых, можно использовать перцовый баллончик. Это одно из самых доступных средств самообороны и оптимальное по цене и эффективности», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Кроме того, женщины часто становятся жертвами фроттеристов — это люди, которые в общественных местах трутся половыми органами через одежду об незнакомцев.

«Весной и осенью происходит обострение различных психических заболеваний. У этого есть разные причины, и в первую очередь — недостаток солнечного света и сна, и перестают в достаточном количестве вырабатываться такие гормоны как серотонин и мелатонин», — объясняет преподаватель кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования КубГУ Николай Бондарь.

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