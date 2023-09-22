Осенний призыв на срочную службу в РФ в 2023 году пройдет по прежним правилам

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Осенний призыв в армию России традиционно проводят с 1 октября после указа президента страны.

«Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними. Основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме», — рассказал Картополов.

Депутат уточнил, что электронные повестки пока могут приходить только в тестовом режиме. Это связано с тем, что реестр воинского учета в РФ пока полноценно не запущен. По его словам, новые правила по выдаче повесток начнут действовать только после создания реестра учета, которым занимается Минцифры.

При этом замглавы Минцифры Олег Качанов ранее говорил, что реестр воинского учета начнет работать в России не ранее, чем в 2025 году, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.