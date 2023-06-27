Ортопед объяснил, какие виды летней обуви опасны для ног

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал, к каким последствиям может приводить плохая амортизация или неправильная фиксация стопы.

Эксперт отметил, что далеко не вся обувь, которую можно найти в магазинах, безопасна для здоровья. Так, например, кеды на плоской подошве лишают стопу дополнительной амортизации.

«Когда мы их носим, нагрузка на пяточную область в полтора раза больше, чем на передний отдел стопы. Поэтому все кеды, в которых отсутствует пяточный амортизатор, способствуют перегрузке стопы и могут являться фактором риска возникновения заболеваний стопы, таких как пяточная шпора», — рассказал ортопед.

Также специалист предостерег людей, предпочитающих летом открытую обувь — шлепанцы или сланцы. По его словам, такая обувь опасна из-за отсутствия пятки, также в ней не закрепляется стопа. Алексутов уверен, что из-за этого меняется биомеханика походки, кроме того, такая обувь способна привести к травмам.

«Когда человек спускается или поднимается по лестнице, тапка может слететь, человек в это время может неправильно поставить ногу на ступеньку, подвернуть ее или даже сломать. Такая обувь подходит исключительно для того, чтобы дойти до пляжа или до бассейна. Если человек поедет на отдых и возьмет с собой только сланцы, на какой-нибудь экскурсии он рискует существенно перегрузить стопы и получить болевые ощущения», — пояснил доктор.

Врач подчеркнул, что существует открытая обувь, которая была бы правильной и безопасной для ног, например, ортопедическая.

«Также можно подобрать открытую обувь с небольшим задником, который будет фиксировать пятку, и в то же время с ремешками, которые будут фиксировать передний отдел», — посоветовал Алексутов.

Помимо этого специалист порекомендовал акцентировать внимание на то, чтобы обувь гнулась в передней части, так как это более физиологично, сообщает радио Sputnik.

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