Ортопед Дунаев рассказал, как выбрать удобную и безопасную обувь

Хорошая обувь не жмет, не деформирует пальцы, правильно фиксирует ногу в области голеностопа, а также оказывает правильное распределение нагрузки на разные отделы стопы.

Врач-ортопед Лев Дунаев отметил, что ориентироваться в выборе обуви стоит на спортсменов, отдавая предпочтение кроссовкам.

«Сложно себе представить марафонца или спринтера, которые бегут в туфлях на шпильках или в узкой модельной обуви. Они бегут в кроссовках. Поэтому, скорее всего, это удобная и наименее вредная для ног обувь», — подчеркнул специалист.

По словам доктора, комфортными могут быть и классические модели обуви. Так, они должны быть со шнуровкой. Также не следует брать такую обувь, если у нее узкий нос, также туда не должны попадать пальцы, так как это может привести к их деформации. Кроме того, у обуви должен быть небольшой каблук, обеспечивающий правильное распределение нагрузки на стопу, сообщает радио Sputnik.

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