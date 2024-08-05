Орнитолог Александр Дворецкий вылечил редкую серую неясыть в Сочи

Птицу выпустили в дикую природу. Орнитологу Александру Дворецкому каждый день приносят больных и раненных пернатых.

Спасенную птицу сочинцы приехали провожать все вместе. За свой окрас ее называют шоколадкой. Всего на Кавказе обитает восемь видов совиных. Из них семь семейств совиных, одно ― сипуховых. Редкость встретить серую неясыть в таком окрасе. Птица быстро освоилась на природе.

«У совы редчайший окрас, у нее идеальное зрение и слух. Находилась она на лечении больше двух с половиной месяцев», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Увидеть птицу в полете семья Гросу мечтала с тех пор, как привезли полуживую птицу в коробке орнитологу Александру Дворецкому.

«Ночью знакомый ехал по трассе с Красной Поляны, видимо, ослепила какая-то машина сову, она врезалась, мы предполагаем, в какую-то фуру. Он увидел на трассе комочек пушистый, остановился, подобрал в коробочку», ― делится жительница Сочи Светлана Гросу.

Неясыть выжила чудом. Орнитологу пришлось спасать птицу прямо на конференции, где он работал.

«Сначала надежды было очень мало, потому что шея была вывернута полностью, видимо, там не только удар, машина может даже наехала, тело было раздавлено», ― рассказывает Дворецкий.

Первый звонок от семьи Гросу получили ученые СГО с просьбой спасти сову.

«После того, как вся страна узнала о спасении всех животных, нам стали все больше и больше поступать звонков по спасению тех или иных птиц и маленьких животных. Так и в этот раз произошло, позвонила семья», ― говорит председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.

Все этапы лечения проходили под чутким вниманием своего доктора, птица быстро шла на поправку. Дома у орнитолога на лечении остается сплюшка и сокол пустельга. Скоро и они отправятся в дикую природу. Недавно в Сочи выпустили болотную сову, нашли ее обессиленную в Краснодаре. В компании с ушастой совой за ней досматривали уже в Сочи.

Птиц ежедневно спасают, не всех получается выпустить. Так, пернатые хищники, вывезенные из бывшего «Сафари парка», живут на территории Сочинского географического общества. Навещает их ворона, которую не так давно ученые вылечили и отпустили.

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