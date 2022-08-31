Оркестр Росгвардии из Краснодарского края впервые выступил на фестивале «Спасская башня»

Видео канала «Кубань 24»

В Москве музыканты под руководством майора Евгения Сонина исполнили попурри из казачьих песен. Гостям праздника представили в том числе композиции «Есаул» Олега Газманова, «Погоня» Яна Френкеля, «Бега» Исаака Дунаевского.

«Мы готовились долго, упорно отрабатывали все элементы строевой подготовки, а также движения для плац-концерта», — сказал начальник оркестра ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Евгений Сонин.

Творческие коллективы силовых ведомств Российской Федерации выступают на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в 15 раз. Традиционно в концерте принимают участие и иностранные ансамбли. В течение 10 дней участники фестиваля будут радовать зрителей на Красной площади, ВДНХ и в парке «Патриот».

Читайте также: в Краснодаре возобновляются променад-концерты в парках.