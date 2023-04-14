Организаторы инвестфорума предложили мэру Сочи на два дня переименовать Курортный проспект

Форум недвижимости Invest Dubai Expo пройдет в городе-курорте 15 и 16 апреля. Его организаторы обратились к мэру Сочи с весьма неординарным предложением.

«Мы обратились к мэру Сочи с просьбой 15 и 16 апреля переименовать главную улицу города — Курортный проспект в Шоссе шейха Зайда и полностью запретить там продажу алкоголя в эти дни, поскольку в город приедут гости из ОАЭ», — сообщили организаторы интернет-порталу «Кубань 24».

По мнению организаторов форума недвижимости, временное переименование Курортного проспекта поможет укрепить дальнейшие отношения между городом и ОАЭ. Они уверены, что Сочи и Дубай могут стать городами-побратимыми.

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