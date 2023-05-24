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Организатора преступной группы будут судить за распространение 1,5 кг героина в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/organizatora-prestupnoj-gruppy-budut-sudit-za-rasprostranenie-1-5-kg-geroina-v-krasnodarskom-krae
Организатора преступной группы будут судить за распространение 1,5 кг героина в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследовать уголовное дело в отношении 31-летнего приезжего из Средней Азии, которого обвиняют в незаконном обороте и контрабанде наркотиков.

По данным следствия, в 2019 году мужчина организовал преступную группу, в состав которой вошли жители соседних государств. Злоумышленники распространяли героин на территории Кубани и поставляли его в соседнюю республику. Установили, что организатор ОПГ причастен к трем преступлениям. Всего из незаконного оборота изъяли более 1,5 кг героина.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

Других участников ОПГ уже осудили и приговорили к длительным срокам лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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