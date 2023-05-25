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Организатора нелегального алкогольного цеха будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/organizatora-nelegalnogo-alkogolnogo-tseha-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Организатора нелегального алкогольного цеха будут судить в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска завершили расследование уголовного дела о незаконном производстве и обороте алкоголя без лицензии в отношении 60-летнего жителя станицы Раевской

По данным следствия, не имея лицензии, мужчина производил и продавал контрафактный алкоголь. Продукцию он перевозил на принадлежащей ему иномарке. На складах на территории домовладения злоумышленники нашли более 1,3 тыс. л спиртосодержащей продукции. Общая стоимость нелегального товара превысила 1 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконных производстве, хранении и розничной торговле немаркированной алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке в особо крупном размере. Обвиняемый до суда находится под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 30 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли с подпольных складов в Новороссийске.

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