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Организатор загоревшейся стихийной свалки под Краснодаром заплатит штраф

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/organizator-zagorevshejsya-stihijnoj-svalki-pod-krasnodarom-zaplatit-shtraf
Организатор загоревшейся стихийной свалки под Краснодаром заплатит штраф
Фото t.me/mcu_krd

Возгорание отходов на улице Гандбольной в поселке Индустриальном произошло 16 апреля.

Сотрудники различных служб провели обследование территории и выяснили причастных к организации несанкционированной свалки. Ведется административное расследование, три грузовые машины уже задержали и поместили на спецстоянку.

Организаторам свалки грозит штраф до 500 000 рублей, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту возгорания несанкционированных отходов прокуратура и полиция организовали доследственную проверку. На земельном участке обнаружили места сброса отходов IV–V классов опасности: несортированный мусор от офисных и бытовых помещений организаций, сноса и разборки зданий, лом кирпичной кладки, бой бетонных изделий, грунт, загрязненный отходами строительных материалов, а также пластиковая тара и другие отходы.

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