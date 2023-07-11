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Орден Мужества получил экс-мэр Краснодара Евгений Первышов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/orden-muzhestva-poluchil-eks-mer-krasnodara-evgenij-pervyshov
Орден Мужества получил экс-мэр Краснодара Евгений Первышов
Фото t.me/turchak_andrey

Орденом Мужества бывшего главу Краснодара, депутата Госдумы отметили за боевые заслуги.

«Мой боевой товарищ, Евгений Первышов пришел в подразделение аэроразведки БАРС «КАСКАД» добровольцем в октябре 2022 года. Прошел путь от рядового до командира отряда. Неоднократно выполнял задачи в обстановке, связанной с риском для жизни. Ребята и старшие командиры его уважают», — написал вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-мэр Краснодара Евгений Первышов вновь продлит контракт и продолжит участие в СВО.

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