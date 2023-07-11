Орден Мужества получил экс-мэр Краснодара Евгений Первышов

Орденом Мужества бывшего главу Краснодара, депутата Госдумы отметили за боевые заслуги.

«Мой боевой товарищ, Евгений Первышов пришел в подразделение аэроразведки БАРС «КАСКАД» добровольцем в октябре 2022 года. Прошел путь от рядового до командира отряда. Неоднократно выполнял задачи в обстановке, связанной с риском для жизни. Ребята и старшие командиры его уважают», — написал вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-мэр Краснодара Евгений Первышов вновь продлит контракт и продолжит участие в СВО.