Опыт предприятия Кубани по увеличению выработки стал одной из лучших практик РФ

Инновационный способ увеличения выработки при производстве оборудования для утилизации отходов вошел в число лучших в России.

Метод опробовали во время реализации нацпроекта «Производительность труда» в компании «Эко-Спектрум». Благодаря новому методу на предприятии на 55,6% сократили время транспортировки и на 47,2% — расстояние, а выработку повысили на 64%. Новую практику отобрали эксперты Федерального центра компетенций для тиражирования на других производствах России.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, работа большинства предприятий строится на похожих процессах, поэтому успешные практики и методы можно тиражировать на аналогичные организации отрасли.

«Наши эксперты уже внесли на IT-платформу «Производительность.рф» 19 уникальных практик и продолжают пополнять базу знаний готовыми решениями, которые бесплатно доступны участникам национального проекта по всей России», — добавил Алексей Юртаев.

В частности, на предприятии перепланировали цех, организовали зоны хранения, выделили границы участков, транспортных проездов и пешеходных зон. Неиспользуемый металл поместили на склад. Спроектировали и собрали пескоструйную и мобильную покрасочную камеру. Все это позволило сократить простои операторов сварочно-сборочного участка и сократить число ручных операций.

На портале Производительность.рф в базе успешных практик производительности труда содержится более 500 документов, среди которых есть эксклюзивные методики, практики и типовые решения, а также исследования повышения эффективности производств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: бережливые технологии по нацпроекту внедрили 200 предприятий Краснодарского края.