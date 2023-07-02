Опять растет: пробка перед Крымским мостом достигла 9 километров

По состоянию на 10:00 2 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась на 9 км.

Стоять в ожидании въезда на мост водителям придется не менее трех часов.

Со стороны Крыма затор не очень большой — около 0,2 км. Его можно проехать примерно за 20 минут, сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пробка сохраняется из-за увеличения числа машин, следующих в Крым, а также тщательного досмотра провозимого багажа. Водителей просят либо воздержаться пока от поездки к мосту до стабилизации обстановки, либо заранее подготовить вещи к досмотру.