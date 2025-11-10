Опустившиеся на Кубань плотные туманы ограничат приток солнечного тепла

В понедельник утром краевую столицу вновь окутал плотный туман.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погода в Краснодарском крае остается под властью обширного антициклона. Из-за слабого ветра туманы сохранятся еще несколько часов, что ограничит приток тепла.

«При этом вероятность дождей по-прежнему невелика», — написал Леус в Telegram.

Столбики термометров покажут +14…16 °С, восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник прогнозируют утренние туманы, в целом без осадков. Температура воздуха ночью составит +7…9 °С, днем воздух прогреется до +15…17 °С.

