Опубликован рейтинг самых цитируемых СМИ Краснодарского края

Рейтинг самых цитируемых кубанских СМИ по итогам II квартала 2024 года представила компания «Медиалогия». Телеканал «Кубань 24» занял 3 место в рейтинге с показателем цитируемости 38,03.

На первом месте интернет-портал «РБК Краснодар» (ИЦ 48,49), на втором издание 93.ru (ИЦ 43,09). Также в пятерке лидеров газеты «Комсомольская правда — Кубань» (ИЦ 34,62) и «Кубанские новости» (ИЦ 34,25).

Телеканал «Краснодар» занял 7 место с показателем 25,86, ГТРК «Кубань» на 12 месте (ИЦ 12,72). Газета «Краснодарские известия» на 13 месте с показателем 11,24.

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