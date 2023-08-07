Опрос: жительницы России рассказали, где работают самые привлекательные холостяки

Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, в каких сферах работают самые привлекательные холостяки.

Согласно результатам опроса, 47% россиянок назвали сферу IT, 36% выделили нефтегазовую отрасль, 29% — банковский сектор и финансы, 20% — строительную сферу. Также 15% опрошенных сказали, что самые привлекательные холостяки — юристы.

Еще по 13% отдали бы предпочтение тем, кто продает недвижимость и работает в сфере здравоохранения. Топ-10 этого списка замыкают работники транспортной отрасли и логистики (10%), специалисты по ретейлу (9%), а также те, кто трудятся в сфере производства и агропрома (9%).

Большая часть участниц опроса — 68% — сделала выбор в пользу какой-либо отрасли из-за высоких зарплат. Другие 26% женщин отметили, что отвечали в пользу профессий, где чаще встречаются люди с привлекательными личными качествами. Каждая пятая объясняла свои предпочтения тем, что в выбранных сферах работает большое число молодых специалистов.

Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. женщин из всех регионов страны, сообщает RT.

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