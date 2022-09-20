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Опрос: жители Краснодара справляются с осенней хандрой занимаясь любовью

Общество
20.09.2022 12:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-zhiteli-krasnodara-spravlyayutsya-s-osennej-handroj-zanimayas-lyubovyu
Опрос: жители Краснодара справляются с осенней хандрой занимаясь любовью
Фото HeungSoon, pixabay.com

По данным всероссийского исследования, 40% краснодарцев поднимают себе настроение, занимаясь сексом с близким человеком. Каждый пятый респондент заедает грусть сладостями.

Чтобы побороть осеннюю грусть, 26% краснодарцев ходят на шопинг. Среди них 40% больше всего радуются покупке ювелирных украшений. Новая одежда и техника для дома доставляют удовольствие 26%. Новые гаджеты радуют 20%. Стоит отметить, что 46% респондентов охотно тратят деньги на близких, нежели на себя.

Также краснодарцы рассказали, какие обещания дают себе осенью. По 20% респондентов обещают себе высыпаться и чаще заниматься своим хобби. Есть и те, кто планирует начать учить новый язык. Таких людей 6%. Переехать хотят 13%, совершить крупные покупки — 6%, а завести новые знакомства желают 26%.

Продолжая тему осени, исследователи отметили, что 40% жителей краевой столицы ощущают грусть и упадок сил. Респонденты (46%) заметили, что на улицах появилось больше грустных людей. Столько же считают, что окружающие стали более злыми. У каждого пятого краснодарца осень ассоциируется с дождями и похолоданием. Для трети опрошенных осень — это тоска и уныние.

Чтобы отвлечься от проблем, 40% горожан предпочитают чаще смотреть фильмы и сериалы. Стараются больше времени проводить с друзьями и заниматься спортом 33 и 13% опрошенных.

Осенью каждый пятый житель Краснодара начинает чаще употреблять алкоголь. Опрошенные также отметили, что стали чаще увлекаться вредной едой (13%), курить (6%) и совершать импульсивные покупки (13%), сообщает пресс-служба сервиса Budu.

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